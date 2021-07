Puglia, piano di sviluppo regionale: obiettivo di spesa raggiunto, pronti altri 544 milioni di euro Emiliano e Pentassuglia (Di giovedì 1 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Un cambio di passo decisivo nell’attuazione della Programma di sviluppo Rurale (PSR) della Puglia e una nuova importante sfida per il futuro dell’agricoltura pugliese grazie a un’ulteriore dotazione finanziaria messa a disposizione e destinata alla transizione 2021-2022. Con le nuove risorse stanziate del PSR Puglia, per un importo pari a 544 milioni di euro e usando anche le economie di programma, la Puglia si impegna a portare avanti la propria strategia per lo sviluppo delle aree rurali. È quanto ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Un cambio di passo decisivo nell’attuazione della Programma diRurale (PSR) dellae una nuova importante sfida per il futuro dell’agricoltura pugliese grazie a un’ulteriore dotazione finanziaria messa a disposizione e destinata alla transizione 2021-2022. Con le nuove risorse stanziate del PSR, per un importo pari a 544die usando anche le economie di programma, lasi impegna a portare avanti la propria strategia per lodelle aree rurali. È quanto ...

