PSG, Mbappé non vuole rinnovare: c'è il Real Madrid (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe , infatti, Kylian Mbappé avrebbe informato il PSG di non voler rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022. Allo stesso tempo però l'... Leggi su calciomagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe , infatti, Kylianavrebbe informato il PSG di non voleril suo contratto, in scadenza nel 2022. Allo stesso tempo però l'...

Advertising

FBiasin : Il #PSG: - Ha moltiplicato l'ingaggio di #Neymar. - Ha preso #Wijnaldum. - Sta per annunciare #Donnarumma. - E… - SkySport : Mbappé, futuro tutto da scrivere: comunicata al #Psg la decisione di non rinnovare #SkyCalciomercato #Mbappé - TuttoMercatoWeb : RMC Sport - Mbappé ha chiesto ufficialmente la cessione, via dal PSG già quest'estate - PacoGarrido99 : Messi al PSG mbappe al Madrid haland al Madrid Pogba al Madrid Ronaldinho 2006 al Madrid - Francescovic17 : E se il PSG vendesse Mbappe ‘ formasse la coppia MESSI/CR7? -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Mbappé Europeo 2021: arriva Italia - Belgio - Ragù di capra GOAT VIP LOUNGE Sulla scia di Gulliver mi dissocio dal massacro di 'Mbappé . All'Europeo ha fatto ... In più era turbato dalla trattativa sul rinnovo con il Psg, una situazione alla Donnarumma con un ...

PSG, Mbappé non vuole rinnovare: c'è il Real Madrid Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe , infatti, Kylian Mbappé avrebbe informato il PSG di non voler rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022. Allo stesso tempo però l'...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera GOAT VIP LOUNGE Sulla scia di Gulliver mi dissocio dal massacro di '. All'Europeo ha fatto ... In più era turbato dalla trattativa sul rinnovo con il, una situazione alla Donnarumma con un ...Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe , infatti, Kylianavrebbe informato ildi non voler rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022. Allo stesso tempo però l'...