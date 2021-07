Prosciolto Sgarbi. Il critico d’arte era accusato di aver certificato come autentiche alcune opere che secondo i Carabinieri non erano dell’artista De Dominicis (Di giovedì 1 luglio 2021) “Non luogo a procedere” per Vittorio Sgarbi. Si chiude con il proscioglimento perché “il fatto non costituisce reato”, come deciso dal gup di Roma, il procedimento che vedeva il critico d’arte accusato di avere certificato come autentici alcuni lavori riconducibili all’artista Gino De Dominicis (leggi l’articolo), scomparso nel 1998, ritenuti falsi dal comando Tutela patrimonio culturale dei Carabinieri. Il giudice per l’udienza preliminare, nel corso della stessa udienza, ha Prosciolto con la stessa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 luglio 2021) “Non luogo a procedere” per Vittorio. Si chiude con il proscioglimento perché “il fatto non costituisce reato”,deciso dal gup di Roma, il procedimento che vedeva ildiautentici alcuni lavori riconducibili all’artista Gino De(leggi l’articolo), scomparso nel 1998, ritenuti falsi dal comando Tutela patrimonio culturale dei. Il giudice per l’udienza preliminare, nel corso della stessa udienza, hacon la stessa ...

