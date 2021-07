Pronostici finale Eastern Conference, le condizioni di Young e Antetokounmpo i fattori chiave di gara 5 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il grande equilibrio dell’Est è sintetizzato nelle due gare 7 che hanno deciso le semifinali di Conference. La prima tra Bucks e Nets, una partita leggendaria che Milwaukee ha vinto al supplementare dopo 18 avvicendamenti alla guida del punteggio, 6 punti di vantaggio massimo tra entrambe le squadre e il tiro di Durant che poteva InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 1 luglio 2021) Il grande equilibrio dell’Est è sintetizzato nelle due gare 7 che hanno deciso le semifinali di. La prima tra Bucks e Nets, una partita leggendaria che Milwaukee ha vinto al supplementare dopo 18 avvicendamenti alla guida del punteggio, 6 punti di vantaggio massimo tra entrambe le squadre e il tiro di Durant che poteva InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Bianca34874951 : RT @Gazzetta_it: Ranieri: 'Ecco i miei pronostici per i quarti di finale...' - Vito71878626 : RT @Gazzetta_it: Ranieri: 'Ecco i miei pronostici per i quarti di finale...' - sportli26181512 : Ranieri: 'Ecco i miei pronostici per i quarti di finale. Attenti a...': Ranieri: 'Ecco i miei pronostici per i quar… - YASSiNE_DURAND : RT @Gazzetta_it: Ranieri: 'Ecco i miei pronostici per i quarti di finale...' - Gazzetta_it : Ranieri: 'Ecco i miei pronostici per i quarti di finale...' -