Procura Ny incrimina Trump Organization e capo finanziario (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Procuratore distrettuale di Manhattan Cyrus Vance ha formalizzato accuse di reati fiscali dopo quasi tre anni di inchiesta sulla Trump Organization, contestando "un ampio e audace schema di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 luglio 2021) Iltore distrettuale di Manhattan Cyrus Vance ha formalizzato accuse di reati fiscali dopo quasi tre anni di inchiesta sulla, contestando "un ampio e audace schema di ...

