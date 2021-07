Previsioni pagamento bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio a luglio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda il, in relazione alle quote di2021. Premesso che la cifra non sarà uguale per tutti, essendo legata al fatturato dei richiedenti, va premesso che quella riportata nella giornata di ieri sia senza ombra di dubbio una buona notizia. Valentina Vezzali, infatti, ha confermato che la situazione sia sia ormai sbloccata, ma questo non vuol dire che possiate aspettarvi ilnella giornata di oggi. Cosa aspettarsi sul...