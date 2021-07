Presidio davanti alla Prefettura: “No allo sblocco degli sfratti” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il 30 giugno è scaduto il blocco dell’esecuzione degli sfratti deciso dal Governo a seguito dell’emergenza Covid-19. Nella provincia di Bergamo, gli ultimi dati pubblicati parlano di 2.247 richiesta di esecuzione e la previsione è in forte aumento, a fronte del gran numero di persone che durante gli ultimi sue anni hanno perso lavoro e reddito. “In tutto questo tempo – sottolineano i sindacalisti degli affittuari di Cgil, Cisl e Uil – il Comune di Bergamo e gli altri comuni della provincia non hanno predisposto alcun piano serio d’intervento. Le assegnazioni di case popolari continuano ad essere insufficienti, mentre rimangono centinaia di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 luglio 2021) Il 30 giugno è scaduto il blocco dell’esecuzionedeciso dal Governo a seguito dell’emergenza Covid-19. Nella provincia di Bergamo, gli ultimi dati pubblicati parlano di 2.247 richiesta di esecuzione e la previsione è in forte aumento, a fronte del gran numero di persone che durante gli ultimi sue anni hanno perso lavoro e reddito. “In tutto questo tempo – sottolineano i sindacalistiaffittuari di Cgil, Cisl e Uil – il Comune di Bergamo e gli altri comuni della provincia non hanno predisposto alcun piano serio d’intervento. Le assegnazioni di case popolari continuano ad essere insufficienti, mentre rimangono centinaia di ...

