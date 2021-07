Presenza di ossido di etilene, Coop ritira un lotto di crostata (Di giovedì 1 luglio 2021) La Coop ha ritirato dai suoi supermercati un lotto di una crostata di ciliegie a marchio Lago per sospetta Presenza di ossido di etilene Ancora problemi per una merce in vendita nei supermercati e richiamata precauzionalmente per sospetta Presenza di ossido di etilene. Il prodotto in questione è una crostata alle ciliegie del marchio Lago L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 luglio 2021) Lahato dai suoi supermercati undi unadi ciliegie a marchio Lago per sospettadidiAncora problemi per una merce in vendita nei supermercati e richiamata precauzionalmente per sospettadidi. Il prodotto in questione è unaalle ciliegie del marchio Lago L'articolo proviene da Consumatore.com.

