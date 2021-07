Pres. Empoli, Corsi: "Poco talento nel settore giovanile napoletano, non peschiamo più giovani lì" (Di giovedì 1 luglio 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il Presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha tirato un resoconto sul settore giovanile napoletano e su una situazione sempre più negativa. Queste le sue parole: "Rispetto agli anni sCorsi c'è molto meno talento nel napoletano e l'ho detto anche a De Laurentiis. Noi come Empoli a fine anni Novanta e inizio Duemila ne prendevamo tanti, ma oggi non ci sono i talenti che c'erano all'epoca. Sarà banale, ma forse è dovuto al fatto che non si giochi più ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ilidente dell', Fabrizio, ha tirato un resoconto sule su una situazione sempre più negativa. Queste le sue parole: "Rispetto agli anni sc'è molto menonele l'ho detto anche a De Laurentiis. Noi comea fine anni Novanta e inizio Duemila ne prendevamo tanti, ma oggi non ci sono i talenti che c'erano all'epoca. Sarà banale, ma forse è dovuto al fatto che non si giochi più ...

