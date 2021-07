Preolimpico basket 2021 | Meo Sacchetti | “L’abbiamo dovuta vincere tre volte La difesa ha cambiato la partita”

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’Italbatte Porto Rico nell’unico match del girone deldi Belgrado e si qualifica come testa di serie per le semifinali. In questo modo, gli azzurri eviteranno i padroni di casa della Serbia e potranno trovarli, eventualmente, nell’atto conclusivo della manifestazione. Ricordiamo, inoltre, che l’Italia non ha affrontato il Senegal poiché questi hanno dovuto rinunciare al torneo a causa delle positività al Covid di alcuni loro giocatori. Meo, il coach degli azzurri, ha parlato in conferenza stampa a fine, queste le sue parole: “Abbiamo sofferto tanto nei primi 15 ...

NCasalsoli : Basket, torneo preolimpico: Italia-Porto Rico 90-83. Decisivo Mannion - vivisantoro77 : RT @GiggioBarbone: Basket, preolimpico: gli azzurri si inginocchiano contro il razzismo - la Repubblica - giovcusumano : RT @fanpage: L’ItalBasket si inginocchia. - SkySport : L'Italbasket vince in rimonta contro Portorico nel Preolimpico. HIGHLIGHTS #SkySport #SkyBasket #Basket - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (21:25) Basket - Pre Olimpico - Italia Vs Porto Rico (Sport) #StaseraInTV 01/07/2021 #PrimaSerata #basket-preolimpico-italiavs -

Vittoria all'esordio per la Nazionale italiana dial Torneodi Belgrado . Dopo un primo tempo negativo, nella ripresa l'Italia di Meo Sacchetti piega Porto Rico e si prende il primo posto nel gruppo B. Sabato gli Azzurri ...... classe 1993 e playmaker dell'AquilaTrento 16.10: La mancata partecipazione del Senegal ha ... 16.06: Inizia il cammino dell'Italia neldi Belgrado. Gli azzurri, infatti, scendono in ...Esordio ok per gli azzurri guidati da Mannion, Polonara e Fontecchio. Sabato semifinale con Filippine o Rep. Dominicana ...L'Italbasket batte Porto Rico nell'unico match del girone del preolimpico 2021 di Belgrado e si qualifica come testa di serie per le semifinali. In questo modo, gli azzurri eviteranno i padroni di cas ...