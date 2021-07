Advertising

FilippoGiov : Prato salva ventimila posti di lavoro. Ma solo per tessile e calzaturiero - qn_lanazione : Prato salva ventimila posti di lavoro. Ma solo per tessile e calzaturiero - nemo0703 : Renzie che salva il tessile di Prato...tutti i cinesi salvi - FirenzePost : Prato: Polfer salva due falchi pellegrini caduti dal nido - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'La polizia ferroviaria scopre e salva due piccoli falchi pellegrini feriti' -

Ultime Notizie dalla rete : Prato salva

LA NAZIONE

, 1 luglio 2021 - L'unica eccezione è per tessile e calzaturiero .in un colpo solo 20.000 posti di lavoro a rischio licenziamento per l'effetto dell'emergenza sanitaria che ha paralizzato per mesi il settore della moda. Il provvedimento con l'emergenza ...Ai nostri concittadini e ai tanti turisti che sicuramente avrebbero affollato il Pianoro di... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui eil ...La sette volte campionessa scivola nel quinto game del suo match d'esordio contro Sasnovich. Nel sesto si accascia in lacrime e abbandona. È stato l'ultimo ballo?Colpo di coda del governo Draghi per mantenere l’occupazione dopo l’emergenza Covid Altra cassa integrazione per 17 settimane. Preoccupazione dei sindacati: "Gli altri settori rischiano" ...