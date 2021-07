Pozzuoli | debito non saldato | padre e figlio picchiano tre giovani

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lite in strada ae figli arrestati. Martedì sera gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ragnisco per la segnalazione di una lite in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due uomini feriti,, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CronacaFlegrea : «Vostra figlia ha un debito e va pagato subito»: truffata una coppia di anziani di Pozzuoli -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli debito

Cronaca Flegrea

... lavorando a questi progetti estingue il suocon lo stato e lavora per il suo stesso ... CEO della Cooperativa Le Lazzarelle di, ha evidenziato una criticità sui lavori in carcere: '......contro Reggio Calabria e in modo netto nel secondo spareggio per non retrocedere contro. È ... accettata dal Tribunale, ma resta l'incognita su quanto accadrà e sulla ridefinizione del...POZZUOLI – Martedì sera gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ragnisco per la segn ...Gaetano Manfredi, candidato di Pd-Leu-M5s a sindaco di Napoli, racconta la sua visione della città in un'intervista a Fanpage.it.