Porry - Pastorel a Roma | ecco come è nato il fotogiornalismo italiano

anna_annie12 : Adolfo Porry-Pastorel, il padre del fotogiornalismo a Roma - Lazio - - Newsinunclick : Dal 2 luglio al Museo di Roma la mostra fotografica Adolfo Porry-Pastorel – L’altro sguardo… - IarosOscar : RT @CrisPaterno: Porry-Pastorel, il padre dei fotoreporter italiani - CrisPaterno : Porry-Pastorel, il padre dei fotoreporter italiani - rep_roma : Museo di Roma, l'altro sguardo di Adolfo Porry-Pastorel, papà dei fotoreporter italiani [aggiornamento delle 16:37] -

Dal 2 luglio al 24 ottobre Roma ospita, presso il museo Braschi, la mostra "L'altro sguardo. Nascita del fotogiornalismo in Italia" dedicata al fotoreporter Adolfo. La mostra, a cura di Enrico Menduni, ripercorre e spiega come sia nata e si sia evoluta la notizia per immagini in Italia, tra gli anni '10 fino agli anni '40 del secolo scorso, ...E' stato il padre dei fotoreporter e ora il Museo di Roma Palazzo Braschi lo celebra, fino al 24 ottobre, con la mostra 'Adolfo- L'altro sguardo. Nascita del fotogiornalismo in Italia'. Classe 1888, professionista fotografo a 20 anni prima al 'Messaggero' poi al 'Giornale d'Italia' e 'La Voce', fu un pioniere ...Tra Mussolini e Matteotti, una mostra con filmati d'archivio, documenti e scatti dall'Archivio storico Luce per ripercorrere attraverso le immagini la storia del '900.Porry-Pastorel è un uomo indipendente che documenta il suo tempo, le vicende politiche, i riti e l’iconografia della dittatura, senza tralasciare il costume e la vita quotidiana, come la mostra eviden ...