PNRR | Teresa Bellanova | Passare dalla logica dei sussidi a quella degli investimenti

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Ilnon è il tutto, abbiamo anche il Fondo Competitività e altre risorse. La nostra idea èdei”. Lo dice, vice ministro ai Trasporti, intervenendo nel corso della tavola rotonda “Competitività ed efficienza per la ripartenza del sistema produttivo”, all’interno dell’evento Alis “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza” in corso presso l’Hilton Sorrento Palace. “Sostenibilità per noi è mobilità a costi ...

Advertising

SikilyNews : - caterino_teresa : RT @overallbi: Più omettete che il merito dei soldi del #RecoveryPlan e del #PNRR è di Conte e più noi lo urliamo: GRAZIE GIUSEPPE CONTE. - caterino_teresa : RT @Arturo_Scotto: Approvazione Pnrr è un successo dell’Italia. E dell’autorevolezza di Draghi. Ma questi investimenti vengono da lontano.… - caterino_teresa : RT @pbersani: Pnrr: Draghi in Aula assolutamente condivisibile, mi sarebbe piaciuto che si fosse pronunciata anche la parola “Conte”. Non è… -

Ultime Notizie dalla rete : PNRR Teresa

Il Denaro

...delle misure che dovranno essere implementate per l'attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza () per le persone con disabilità". "Ringrazio Mariadi ......delle misure che dovranno essere implementate per l'attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza () per le persone con disabilità". "Ringrazio Mariadi ...“Il Pnrr non è il tutto, abbiamo anche il Fondo Competitività e altre risorse. La nostra idea è passare dalla logica dei sussidi a quella degli investimenti”. Lo dice Teresa Bellanova, vice ministro a ...“Ringrazio Maria Teresa di Lernia ( in rappresentanza UPI-Umbria), Stefano ... impegno che “porterò in ogni sede il nostro contributo affinché le misure del PNRR siano adeguatamente inclusive perché ...