PNRR | il presidente Grimaldi | Rendere strutturali Marebonus e Ferrobonus Incentivi per il rinnovo flotte

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Alis è cresciuta tantissimo in questi anni: le imprese associate danno lavoro a 196mila persone. Sono “eroi” che durante la pandemia hanno garantito consegna delle merci e sostegno concreto all’economia. È da loro che vogliamo ripartire”. Così Guidodi Alis, apre la sua relazione introduttiva all’evento “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza”, in corso presso l’Hilton Sorrento Palace. “Alis e Ministero della Difesa – annuncia– sigleranno un accordo per dare lavoro ai militari volontari congedati, così da offrire opportunità a chi ha servito il Paese”. “Registriamo ...