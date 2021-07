Pnrr, il ministro Bonetti: Vera risposta alla crisi occupazionale. Ma occorre lavorare anche sul gender gap (Di giovedì 1 luglio 2021) “Il Pnrr è la Vera risposta alla crisi occupazionale perché dà alle imprese non solo risorse ma strumenti per il rilancio”. Ad affermarlo è Elena Bonetti, ministro delle Pari Opportunità, intervistata dal giornalista Bruno Vespa. “La Disparità di trattamento salariale tra i due sessi è sotto gli occhi di tutti. La verità è che le donne in Italia hanno minore accesso alle posizioni di responsabilità o apicali. Su questo aspetto siamo lavorando sia con il Family Act che con il piano nazionale per le pari opportunità”. Quanto agli asili nido “si è stabilito ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) “Ilè laperché dà alle imprese non solo risorse ma strumenti per il rilancio”. Ad affermarlo è Elenadelle Pari Opportunità, intervistata dal giornalista Bruno Vespa. “La Disparità di trattamento salariale tra i due sessi è sotto gli occhi di tutti. La verità è che le donne in Italia hanno minore accesso alle posizioni di responsabilità o apicali. Su questo aspetto siamo lavorando sia con il Family Act che con il piano nazionale per le pari opportunità”. Quanto agli asili nido “si è stabilito ...

