PNNR | Cottarelli | Investire sui capitali umani | istruzione e innovazione

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il Pnrr agevola la crescita? Sì. “La strategia è giusta, cioè aumentare la produttività media del lavoro italiano, cresciuta pochissimo nei vent’anni prima del Covid”. A dirlo è Carlo, economista e Direttore presso Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, rispondendo a sei domande di natura macroeconomica nel corso dell’evento Alis “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza”, in corso presso l’Hilton Sorrento Palace. Come rendere più efficace ancora il piano? “Accelerare sui: i lavoratori sono più produttivi se hanno a disposizione macchine migliori – spiega l’economista -. Ma servono investimenti ...