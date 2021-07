PlayStation sta per annunciare un nuovo evento? Sony invita i fan a 'rimanere sintonizzati' (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo gli importanti annunci di Microsoft e Nintendo all'E3 2021, i fan di PlayStation sono ancora in attesa dell'evento di "risposta" di Sony. Da qualche tempo si vocifera che la compagnia abbia in serbo un evento separato durante il quale farà importanti annunci ma, finora, Sony non ha confermato nessuno show. Tuttavia, sembra che qualcosa sia in preparazione. L'account Twitter ufficiale di PlayStation Italia ha pubblicato di recente un tweet dove invita i giocatori a "rimanere sintonizzati" per qualcosa di molto importante. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo gli importanti annunci di Microsoft e Nintendo all'E3 2021, i fan disono ancora in attesa dell'di "risposta" di. Da qualche tempo si vocifera che la compagnia abbia in serbo unseparato durante il quale farà importanti annunci ma, finora,non ha confermato nessuno show. Tuttavia, sembra che qualcosa sia in preparazione. L'account Twitter ufficiale diItalia ha pubblicato di recente un tweet dovei giocatori a "" per qualcosa di molto importante. Leggi ...

Advertising

giuseppebretta : @Cinguetterai Sta pensando ad un muro da superare in un gioco della Playstation - infoitscienza : PlayStation sta per acquisire un secondo studio? C'è un indizio - colpadellajuve : @mike_fusco Ma sta leggendo i nomi di Winning Eleven sulla Playstation? - spaziogames : Non è finita? #PlayStation #PS5 - lnzpcr : @perelaa Il dritto di Federer mi sta facendo provare la sensazione di quando rispolverai la mia prima PlayStation f… -