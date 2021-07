PlayStation il grande evento sembra alle porte? Sony invita i fan a ' rimanere sintonizzati'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo gli importanti annunci di Microsoft e Nintendo all'E3 2021, i fan disono ancora in attesa dell'di "risposta" di. Da qualche tempo si vocifera che la compagnia abbia in serbo unseparato durante il quale farà importanti annunci ma, finora,non ha confermato nessuno show. Tuttavia,che qualcosa sia in preparazione. L'account Twitter ufficiale diItalia ha pubblicato di recente un tweet dovei giocatori a "" per qualcosa di molto ...

Tom's Hardware Italia

arriva infatti oggi su PC (Steam e Epic Games Store),5,4, Xbox One, Xbox ... Sayori ha unapassione: portare felicità agli altri. Natsuki " Natsuki cerca di fare la ...Finalmente, però, lacasa nipponica ha deciso di tentare la sorte, portando in Occidente i ... denominato The Great Ace Attorney Chronicles , in uscita il 27 luglio su4 , Nintendo ...In attesa di scoprire qualcosa di più su Redfall, Deathloop rappresenta il prossimo tripla A in uscita da Arkane Studios. Deathloop sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2021, in esclusiva conso ...Sony stuzzica i giocatori con un nuovo post sui suoi canali social: il PlayStation Showcase si terrà davvero la prossima settimana?