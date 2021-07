Pittoni Chiede il Miglioramento del Decreto Sostegni bis | Importante Garantire Agli Studenti un Servizio All’Altezza Della Situazione

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il senatoreLega Mariospera in undelbis, in particolare per quel che riguarda la scuola., alla vigilia del voto in commissione Bilancio ...

Advertising

PzkpfwVI_Tigor : @michele_pittoni @matteosalvinimi Infatti con questo post non chiede di emanare una legge che punisca questi atti b… -

Ultime Notizie dalla rete : Pittoni Chiede

Tecnica della Scuola

Poco prima era stato Mario, senatore della Lega, ad invocare compattezza sul tema scuola : ... La domanda è: il Pd voterà i nostri? ", siSasso. Come abbiamo già riferito , sono circa ...... da un lato, in perfetta solitudine, la Lega, che coerentemente alle battaglie di semprela ... stando a quanto riporta il responsabile scuola della Lega, il senatore Mario, sembra ...«Basta proclami». Il referente del Comitato per la dismissione dei passaggi a livello, Matteo Mansi replica così all’annuncio del senatore Mario Pittoni. «La Lega - ricorda Mansi - governa la città, l ...Immissioni in ruolo straordinarie da GPS 2021, l'emendamento 59.46 prevede l'accesso al percorso per l'assunzione dalla seconda fascia.