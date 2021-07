Piersilvio Berlusconi su Alessia Marcuzzi: divorzio per motivi economici (Di giovedì 1 luglio 2021) Piersilvio Berlusconi durante i Palinsesti Mediaset 2021-2022 ha commentato l’addio di Alessia Marcuzzi all’azienda dopo 25 anni di attività. “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti” – si legge via TvBlog – “E’ lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto“. a proposito di @lapinella e dell’addio a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi precisa: ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 luglio 2021)durante i Palinsesti Mediaset 2021-2022 ha commentato l’addio diall’azienda dopo 25 anni di attività. “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti” – si legge via TvBlog – “E’ lei che ha lasciato. Per noiè un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda.si è trovata senza un prodotto“. a proposito di @lapinella e dell’addio a Mediaset, Pier Silvioprecisa: ...

