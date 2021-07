Piersilvio Berlusconi spiega il motivo della cancellazione di Domenica Live e annuncia il ritorno in Mediaset di un amatissimo format (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/22 oltre al tema Gf Vip 6 e oltre ad esser tornato a parlare dei motivi dell’addio all’azienda da parte di Alessia Marcuzzi, l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi ha avuto modo di parlare della riduzione dello spazio occupato in rete da Barbara D’Urso. Mentre Pomeriggio Cinque durerà meno e si occuperà solo di cronaca, Domenica Live è stato cancellato, Berlusconi, come riportato da Davide Maggio, ha spiegato: Quel tipo di infotaiment a 360 gradi – che va ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel corsopresentazione dei palinsestiper la stagione 2021/22 oltre al tema Gf Vip 6 e oltre ad esser tornato a parlare dei motivi dell’addio all’azienda da parte di Alessia Marcuzzi, l’amministratore delegatoha avuto modo di parlareriduzione dello spazio occupato in rete da Barbara D’Urso. Mentre Pomeriggio Cinque durerà meno e si occuperà solo di cronaca,è stato cancellato,, come riportato da Davide Maggio, hato: Quel tipo di infotaiment a 360 gradi – che va ...

