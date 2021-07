Piergianni muore a 17 anni nello schianto in moto La disperazione del padre | ' E' colpa mia che gliel' ho regalata'

Advertising

leggoit : #Padova, Piergianni muore a 17 anni nello schianto in #moto. La disperazione del padre: «E' colpa mia che gliel'ho… - UNDMofficial : New post: Piergianni Cesarato, muore a 17 anni dopo incidente in scooter a Padova - mattinodipadova : Lunedì sera, 30 giugno, alle 19.30 via Chiesanuova si è fermata dopo essere diventata lo scenario di una tragedia.… - bizcommunityit : Padova: morto Piergianni Cesarato, 17 anni, nello scontro tra un’auto e una moto - mattinodipadova : Ciao Piergianni, che orrenda tragedia. Diciassette anni L'articolo -

Ultime Notizie dalla rete : Piergianni muore

Tra le passioni di, il basket. Il ragazzo aveva vestito la maglia dell'Ardens Padova.mortale ieri poco dopo le 19 in via Chiesanuova a , all'incrocio con via Cesalpino. La vittima è un ragazzo di 17 anni . E' , figlio di Nicola , noto imprenditore del settore tessile. Da una prima ...Schianto mortale in moto ieri sera pochi minuti dopo le 19 in via Chiesanuova a Padova. Ha perso la vita uno studente diciassettenne, Piergianni Cesarato. Secondo quanto ricostruito dagli ...PADOVA - Piergianni Cesarato era nato il 6 gennaio 2004, amava lo sport ed era appassionato di pallacanestro. Lascia nello strazio i genitori, con i quali viveva in via San Prosdocimo in pieno centro.