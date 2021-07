Pier Silvio Berlusconi | ' Usciti più forti da un anno complicato | guardiamo fiduciosi al futuro'

(Di giovedì 1 luglio 2021) L'a.d. di Mediasetha presentato i palinsesti autunnali cogliendo l'occasione per fare il punto sul momento dell'azienda. 'E' stato uncomplicatissimo. Ma abbiamo trovato ...

L'a.d. di MediasetBerlusconi ha presentato i palinsesti autunnali cogliendo l'occasione per fare il punto sul momento dell'azienda. 'E' stato un anno complicatissimo. Ma abbiamo trovato uno spirito di ...Palinsesti Mediaset 2021 2022 :Berlusconi ha ufficialmente presentato la prossima stagione televisiva dell'ammiraglia del Biscione che torna in video con tantissime novità. Curiosi di scoprirle? Palinsesti Mediaset 2021 ...I diritti televisivi della Coppa Italia vanno a Mediaset per le prossime tre stagioni: la RAI si è aggiudicata invece i diritti radiofonici."Pensiamo che il bilancio del 2021 sarà ottimo". Lo ha detto l'a.d. e vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei nuovi palinsesti. "Gli ascolti - ha spiegato - st ...