Piazza Santa Maria Novella a Firenze si trasforma in un giardino segreto per Pitti 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) Life&People.it Il Polimoda Fashion Show 2021 a Pitti Uomo 100 porta finalmente le creazioni degli studenti al centro della scena. Pitti Uomo 100, la centesima edizione di uno degli eventi fashion più amati dagli appassionati, si è aperto il 29 giugno con una spettacolare sfilata di Polimoda Fashion. Per l'occasione la centralissima Piazza Santa Maria Novella si è trasformata in un giardino segreto. Questo particolare "cambio di look" si è concretizzato grazie all'installazione creata dal genio creativo dei migliori ...

