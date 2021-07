Piano Estate 2021, Bianchi: “Ci prepariamo per il ritorno a settembre, voglio una scuola ‘affettuosa’ vicina agli studenti” (Di giovedì 1 luglio 2021) Prosegue il Piano Estate 2021, voluto dal Ministero dell'Istruzione per il recupero della socialità perduta durante l'emergenza Covid-19. A Fanpage.it interviene il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, per tracciare un primissimo bilancio dell'iniziativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) Prosegue il, voluto dal Ministero dell'Istruzione per il recupero della socialità perduta durante l'emergenza Covid-19. A Fanpage.it interviene il ministro dell'Istruzione, Patrizio, per tracciare un primissimo bilancio dell'iniziativa. L'articolo .

Advertising

WeCinema : L'estate e il mare, le palme della Croisette e soprattutto il grande cinema! Ecco il poster di #Cannes2021 con il p… - ProDocente : Piano Estate 2021, Bianchi: “Ci prepariamo per il ritorno a settembre, voglio una scuola ‘affettuosa’ vicina agli s… - IC_via_Dante : RT @elisetta1979: @IC_via_Dante sulle note di Mille, saluta la fine del Piano Estate Mille... come le nostre risate, i colori sulle mani a… - torinoggi : Emergenza caldo, parte il piano per aiutare gli anziani che passano l'estate in città - Newsinunclick : GENOVA: RIAPRE IL BIGO, L’ASCENSORE PANORAMICO -