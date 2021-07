Piacenza, condanne fino a 12 anni per carabinieri infedeli (Di giovedì 1 luglio 2021) La caserma Levante l'anno scorso, in pieno lockdown, venne chiusa dopo che emersero spaccio di droga e tortura Leggi su rainews (Di giovedì 1 luglio 2021) La caserma Levante l'anno scorso, in pieno lockdown, venne chiusa dopo che emersero spaccio di droga e tortura

