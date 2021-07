Piacenza | condannati i cinque carabinieri della caserma Levante | 12 anni al ' capo' Giuseppe Montella

Advertising

repubblica : Carabinieri Piacenza, tutti condannati i militari della caserma Levante. Dodici anni a Montella - fattoquotidiano : Caserma Levante, condannati i cinque carabinieri di Piacenza in rito abbreviato. Dodici anni all’appuntato Giuseppe… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Sono stati tutti condannati i carabinieri coinvolti nello scandalo della Caserma Levante a Piacenza - maplewhite1912 : RT @Open_gol: ??Condannato l’appuntato dei carabinieri considerato il leader del gruppo della caserma Levante - DoctorBrs : RT @Open_gol: ??Condannato l’appuntato dei carabinieri considerato il leader del gruppo della caserma Levante -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza condannati

... uomini che il procuratore capo di, Grazia Pradella non aveva esitato a definire '...- sempre a pene inferiori alle richieste dell'accusa - l'appuntato scelto Salvatore Cappellano a ...... l'appuntato dei carabinieri considerato il leader del gruppo della caserma Levante diche ...- sempre a pene inferiori alle richieste dell'accusa - l'appuntato scelto Salvatore ...Le pene vanno dai 3 anni e 4 mesi fino a 12 anni. All’appuntato Montella sono stati dati 12 anni Sono stati tutti condannati i carabinieri infedeli della Caserma Levante di piacenza. Il gup Fiammetta ...Sono stati tutti condannati i carabinieri a processo con rito abbreviato per i fatti della caserma Levante di Piacenza. Disposti dodici anni di reclusione per Giuseppe Montella, l'appuntato considerat ...