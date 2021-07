Piacenza, condannati i carabinieri della caserma Levante (Di giovedì 1 luglio 2021) Dodici anni per l'appuntato Giuseppe Montella: i cinque militari furono arrestati il 22 luglio dell'anno scorso dopo una lunga indagine della Guardia di Finanza. Erano a processo per spaccio di droga, abuso d'ufficio e tortura Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 1 luglio 2021) Dodici anni per l'appuntato Giuseppe Montella: i cinque militari furono arrestati il 22 luglio dell'anno scorso dopo una lunga indagineGuardia di Finanza. Erano a processo per spaccio di droga, abuso d'ufficio e tortura

