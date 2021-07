Pfas, al via il processo a Vicenza dopo otto anni dalla scoperta dell’inquinamento della falda (Di giovedì 1 luglio 2021) otto anni dopo la scoperta che i Pfas avevano inquinato la seconda falda d’Europa che scorre nel sottosuolo del Veneto, si apre in corte d’Assise a Vicenza il processo per avvelenamento delle acque, disastro doloso, inquinamento ambientale e bancarotta fraudolenta, che vede sul banco degli imputati proprietari vecchi e più recenti della Miteni di Trissino. Si tratta dell’azienda considerata la causa degli sversamenti di sostanze perfluoroalchiliche altamente tossiche per l’organismo, che vengono usate nella produzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021)lache iavevano inquinato la secondad’Europa che scorre nel ssuolo del Veneto, si apre in corte d’Assise ailper avvelenamento delle acque, disastro doloso, inquinamento ambientale e bancarotta fraudolenta, che vede sul banco degli imputati proprietari vecchi e più recentiMiteni di Trissino. Si tratta dell’azienda considerata la causa degli sversamenti di sostanze perfluoroalchiliche altamente tossiche per l’organismo, che vengono usate nella produzione ...

