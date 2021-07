Pestaggi nel carcere di Santa Maria | audio tra detenuti e le famiglie | “Ci hanno ucciso di mazzate”

Advertising

ItaliaViva : Le immagini diffuse relativamente ai pestaggi nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere sono sconvolgenti e ripugnanti.… - gennaromigliore : Le immagini diffuse relativamente ai pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono sconvolegenti e ripugnan… - ilfoglio_it : Dopo i pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per @riccardomagi servirebbe 'un'indagine parlamentare per… - radioalien : RT @sruotolo1: Avete tradito la Costituzione. Altro che solidarietà! Quei #pestaggi, quelle #torture che avete inflitto a freddo nel #carce… - luvarras : RT @sruotolo1: Avete tradito la Costituzione. Altro che solidarietà! Quei #pestaggi, quelle #torture che avete inflitto a freddo nel #carce… -

Ultime Notizie dalla rete : Pestaggi nel

... in servizio all'epoca proprio all'istituto casertano, coinvolti nell'indagine suisui ... ma il tutto va lettocontesto di un periodo in cui c'erano rivolte in tutte le carceri italiane, ...... mentre per il segretario del Pd Enrico Letta le immagini deisono 'intollerabili' e, ... E più ne chiedeva, più gliene davano, quando erareparto Nilo. Ma in isolamento la somministrazione ...La Procura: "Dato disponibilità al via libera all'indagine ispettiva disposta dalla Ministra Cartabia, in accordo con il capo del Dap Petralia" ...REGGIO CALABRIA – Ha bruciato per diverse ore prima di affondare al largo delle coste di Africo un pattugliatore della Guardia di Finanza. Sono salvi i nove finanzieri che erano a bordo dell’imbarcazi ...