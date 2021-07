Perché l'assurda ondata di calore che sta colpendo il Canada ci riguarda molto da vicino (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Canada occidentale continua nella morsa di un'eccezionale ondata di calore. Lytton, un paese di poche centinaia di anime a 260 chilometri a nordest di Vancouver, è diventato ora famoso per aver fatto registrare record a ripetizione di innalzamento della colonnina di mercurio, arrivata martedì a 49,6 gradi centigradi dopo aver toccato i 46,6 C domenica e 47,9 C lunedì: per tre giorni consecutivi Lytton ha battuto il primato storico delle più alte temperature mai registrate in Canada. Il precedente primato risaliva al 1937 quando nel Saskatchwan la temperatura aveva raggiunto i 45 gradi. La situazione nell'America del ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Iloccidentale continua nella morsa di un'eccezionaledi. Lytton, un paese di poche centinaia di anime a 260 chilometri a nordest di Vancouver, è diventato ora famoso per aver fatto registrare record a ripetizione di innalzamento della colonnina di mercurio, arrivata martedì a 49,6 gradi centigradi dopo aver toccato i 46,6 C domenica e 47,9 C lunedì: per tre giorni consecutivi Lytton ha battuto il primato storico delle più alte temperature mai registrate in. Il precedente primato risaliva al 1937 quando nel Saskatchwan la temperatura aveva raggiunto i 45 gradi. La situazione nell'America del ...

Advertising

pelias01 : RT @lucianocapone: Durante il Covid nelle carceri sono accadute scene sudamericane, anche perché Bonafede ha messo al Dap chi negava il sov… - 7mp84 : @pasqualepizzuto @DavidBasco86 Il titolo va proprio a colpire questa (per me assurda) negatività che si è creata qu… - FlavioPons : @dianacalibana @StefanoBerto83 Beh c'e' da dire che lui ci stava facendo una carriera assurda. Non so loro quanta p… - kallian91 : Ma perché i parenti mi riempiono di foto dei loro ne0nati basta ho una fobia assurda vi prego ?? - paneeansia : ieri ho fatto una figuraccia assurda perché mi sono spiegata male con una persona jjsmdmxjns -

Ultime Notizie dalla rete : Perché assurda Ultime Notizie Roma del 01 - 07 - 2021 ore 14:10 ...100.000 supplenti che chiamiamo ogni anno 60 70 mila persone senza specializzazione e non è assurda ...del patto per la scuola Noi siamo pronti Insomma con proposte concrete realizzare perché il bene ...

Violenze in carcere, ex detenuto sulla sedia a rotelle: "Anche la direttrice con il manganello" ... ma altri compagni non lo hanno fatto perché ancora dentro, in balia degli agenti. Ad oltre un anno di distanza - confessa un ex detenuto - ho però ancora paura. Fu una cosa assurda, mai vista. Ci ...

Firenze, Schmidt propone la “tassa sui panini”, Confartigianato: «Idea assurda» Corriere Fiorentino ...100.000 supplenti che chiamiamo ogni anno 60 70 mila persone senza specializzazione e non è...del patto per la scuola Noi siamo pronti Insomma con proposte concrete realizzareil bene ...... ma altri compagni non lo hanno fattoancora dentro, in balia degli agenti. Ad oltre un anno di distanza - confessa un ex detenuto - ho però ancora paura. Fu una cosa, mai vista. Ci ...