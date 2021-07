Perché il cashback di Stato è saltato e perché è giusto così | DDay.it, news, articoli, guide, gallery e video (Di giovedì 1 luglio 2021) Il cashback di Stato è Stato fermato. Con il 30 giugno si è chiuso il primo semestre, a cui non ne seguirà un secondo: basta rimborsi sulle transazioni effettuate con moneta elettronica. Draghi: “Il sistema è regressivo”…. Read More DDay.it, news, articoli, guide, gallery e video L'articolo perché il cashback di Stato è saltato e perché è giusto così DDay.it, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 luglio 2021) Ildifermato. Con il 30 giugno si è chiuso il primo semestre, a cui non ne seguirà un secondo: basta rimborsi sulle transazioni effettuate con moneta elettronica. Draghi: “Il sistema è regressivo”…. Read More.it,L'articoloildi.it, ...

Advertising

ale_dibattista : Mesi fa Conte lanciava il #cashback, una misura da lui descritta come 'il primo passo verso la digitalizzazione del… - StefanoFeltri : Draghi abolisce il cashback perché, in sintesi, è una misura di destra che aiuta i più ricchi (considerazione inopp… - Azione_it : Lo stop al #cashback è una buona idea, perché ci costa tanti soldi con i quali invece potremmo intervenire sulle ve… - MEcosocialista : RT @La_manina__: Draghi, quello che ha detto no al prelievo sopra i 5 milioni di euro, quello che ha condonato le cartelle esattoriali, que… - annamariavasile : RT @RaffaAngela: Quando il gatto non c’è, i topi ballano. Mi sembra quello che accade con il governo Draghi approfittando del nostro moment… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché cashback Da oggi il Cashback è sospeso. Viaggio tra i "traditi" del bonus: "A gioire saranno gli evasori" Sì, perché oltre al Cashback, c'era anche il Super Cashback, ovvero la possibilità per 100mila persone di ottenere un premio da 1.500 euro accumulando un numero più alto possibile di transazioni (...

Cashback di Stato sospeso da oggi: svelato perché Draghi lo ha congelato ... sono categorie che non ottengono benefici dalla misura, semplicemente perché non possono spendere le cifre richieste per ottenere il cashback. Per avere un parametro: mediamente, per ottenere il ...

Cashback sospeso, quanto risparmia lo Stato e perché litigano i politici IL GIORNO Sì,oltre al, c'era anche il Super, ovvero la possibilità per 100mila persone di ottenere un premio da 1.500 euro accumulando un numero più alto possibile di transazioni (...... sono categorie che non ottengono benefici dalla misura, semplicementenon possono spendere le cifre richieste per ottenere il. Per avere un parametro: mediamente, per ottenere il ...