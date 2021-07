Perché Draghi ha bocciato il cashback e come potrebbero ridursi e slittare i premi (Di giovedì 1 luglio 2021) Mario Draghi ha bocciato il cashback Perché «ha un carattere regressivo». E cioè favorisce «le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori. Perché sono già abituate a utilizzare le carte di pagamento. Per questo, secondo Draghi: «la misura rischia perciò di accentuare la sperequazione tra i redditi, favorendo le famiglie più ricche». Ma soprattutto, secondo il premier, ha mancato l’obiettivo principale. E cioè favorire la lotta all’evasione fiscale: «Quasi il 73% per cento delle famiglie già spende tramite le carte più del plafond previsto dal ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) Mariohail«ha un carattere regressivo». E cioè favorisce «le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori.sono già abituate a utilizzare le carte di pagamento. Per questo, secondo: «la misura rischia perciò di accentuare la sperequazione tra i redditi, favorendo le famiglie più ricche». Ma soprattutto, secondo iler, ha mancato l’obiettivo principale. E cioè favorire la lotta all’evasione fiscale: «Quasi il 73% per cento delle famiglie già spende tramite le carte più del plafond previsto dal ...

StefanoFeltri : Draghi abolisce il cashback perché, in sintesi, è una misura di destra che aiuta i più ricchi (considerazione inopp… - sole24ore : «Il cashback favorisce i redditi alti». Ecco perché Draghi lo ha sospeso - riotta : I populisti si lacerano sempre tra loro. L'autocombustione dei #M5S ne è conferma. Guai per #Draghi arrivano perché… - OperaFisista : Draghi ha fermato il cashback perché è una 'misura onerosa che favorisce i ricchi' - lupodellasteppa : RT @StefanoFeltri: Draghi abolisce il cashback perché, in sintesi, è una misura di destra che aiuta i più ricchi (considerazione inoppugnab… -