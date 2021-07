Perché Conte è pericoloso per Mario Draghi Retroscena-Sallusti | chi illude l' avvocato in cerca di vendetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il caso politico che inevitabilmente tiene banco in questi giorni, e lo terrà nei giorni a venire, è il violentissimo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppenel M5s. Tema che ovviamente tiene banco anche a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 e condotto da Veronica Gentili. Ospite in collegamento ecco Alessandro, il direttore di Libero. E poiché ne resterà soltanto uno, tra Grillo e, ecco che viene chiesto al direttore chi tra i due resterà., però, spiega che esiste anche una terza via: "C'è anche la possibilità che non resti nessuno, che in realtà ...