Pd | Marcucci | ' alleanza strutturale? Meno male che è uscita di scena'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - “Le alleanze strutturali sono uscite di! Era semplicemente sbagliato chiudere accordi a Roma che dovevano riguardare altre città, io l'ho detto per tempo. Le intese si basano sui programmi e si fanno sui territori. Gli accordi anche con i 5 Stelle, si fanno solo sulla base delle cose da fare insieme”. Lo dice il senatore Pd Andreain un'intervista ad Affari Italiani. “Il Pd deve pensare a mettere ad un tavolo i suoi alleati naturali-prosegue- come Azione e Leu. Poi penso ai socialisti, agli ecologisti, ai liberal-democratici. Poi, quando il quadro sarà più chiaro, ...

...in una "spirale depressiva" ora che emerge "il grave errore" di aver puntato tutto sull'... Gli fa eco l'ex capogruppo Andrea Marcucci: "Ora il Pd riunisca i liberal - democratici, senza ..."

I tormenti nel Pd: 'Hanno scambiato Conte per Maradona'. Ma tutto il partito, Letta in testa, sa che bisogna affrontare la nuova situazione senza mettere la testa sotto la sabbia. Gli ex renziani chie ...