Pazzesco in Francia: petizione firmata da 250mila persone per ripetere la gara con la Svizzera (Di giovedì 1 luglio 2021) Ha del clamoroso quanto sta succedendo in Francia: è in corso una raccolta firme per far ripetere la partita con la Svizzera! I campioni del mondo sono stati eliminati da Euro2020 agli ottavi di finale dalla nazionale rossocrociata, dopo che la sfida si è conclusa ai calci di rigore. Eliminazione che ancora non è andata giù ai tifosi francesi. Francia-Svizzera, petizione firmata da 250mila persone per ripetere il match Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, ben 250mila ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 luglio 2021) Ha del clamoroso quanto sta succedendo in: è in corso una raccolta firme per farla partita con la! I campioni del mondo sono stati eliminati da Euro2020 agli ottavi di finale dalla nazionale rossocrociata, dopo che la sfida si è conclusa ai calci di rigore. Eliminazione che ancora non è andata giù ai tifosi francesi.daperil match Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, ben...

speranza_viva : RT @EzioGreggio: Francia - Svizzera partita fantastica! Al 90’ sono 3-3 . Pazzesco! Poi supplementari. E se Rodriguez non avesse sbagliato… - jrbasket2015 : 3 squadre qualificate come PRIME nei gironi eliminate agli ottavi #Francia #Svezia #Olanda 3 squadre qualificate… - ESCOPOST1 : @Vince7914 Incredibile, pazzesco, come si sono permesse Inghilterra e Svizzera, 2 paesucoli fuori dalla possente UE… - ZeusMega : La Germania peggiore che ricordi, ha confermato il nulla già visto nella fase a gironi... P.S. Pazzesco che siano… - sonfattacosi : Pazzesco il girone F, che doveva essere quello infernale e temuto da tutti. Portogallo, Francia e Germania tutte e… -