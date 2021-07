Paura in mare | papà e figlia stanno affogando | il cane-bagnino li salva

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 luglio 2021) Per le unità cinofile della Scuola Italiana Canitaggio, oggi è una giornata memorabile. Nel corso della giornata odierna, 1° luglio, intorno alle ore 12:30 una bambina di nove anni, A.B, e il suo, G.B., di Roma, sono stati soccorsi sul litorale di Spinicci (Viterbo), all’altezza di Riva dei Taquini da Botch, golden retriever di 3 anni, e dalla sua conduttrice Sara. Iltaggio La bimba era stata trascinata lontano dalla riva da una forte corrente ed era finita in una buca. Ad intervenire per primo il padre non appena si è accorto che suaera in pericolo, mentre la mamma è corsa a chiedere aiuto alla ...