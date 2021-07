Pattinaggio artistico a rotelle: Rebecca Tarlazzi conduce dopo lo short con un nuovo record agli Italian Roller Games 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) 81.18. No, non stiamo parlando del punteggio dello short di Kamila Valieva o di Anna Shcherbakova, Regine del ghiaccio, ma di quello di Rebecca Tarlazzi, registrato nella sesta giornata dei Campionati Italiani Junior e Senior 2021 di Pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento alla PlayHall di Riccione (Rimini) all’interno degli Italian Roller Games. Un nuovo record, l’ennesimo, per il fenomeno di Granarolo, anche ieri protagonista di una performance ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) 81.18. No, non stiamo parlando del punteggio dellodi Kamila Valieva o di Anna Shcherbakova, Regine del ghiaccio, ma di quello di, registrato nella sesta giornata dei Campionatii Junior e Seniordi, rassegna in fase di svolgimento alla PlayHall di Riccione (Rimini) all’interno degli. Un, l’ennesimo, per il fenomeno di Granarolo, anche ieri protagonista di una performance ...

