Parte la campagna di raccolta firme della Lega per i referendum sulla giustizia

MILANO – . Appuntamento il 2, 3 e 4 Luglio con oltre 27 gazebo in altrettante piazze e in tutti i municipi. Da domani gli abruzzesi potranno firmare ed essere protagonisti di una grande riforma della giustizia. Obiettivi della Lega sono processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, giustizia giusta e equo processo per tutti. Ecco i referendum per i quali Parte la raccolta firme: 1. Riforma del CSM; 2. Responsabilità diretta dei magistrati; 3. Equa valutazione dei magistrati; 4. Separazione delle carriere; 5. ...

Riforma della giustizia, parte la campagna per i sei referendum: così si può cambiare

Parte la campagna di raccolta firme della Lega per i referendum giustizia. Appuntamento il 2, 3 e 4 Luglio con oltre 27 gazebo in altrettante piazze e in ...

