Pardo e Callegari lasciano DAZN: tornano a Mediaset per commentare la Champions League (Di giovedì 1 luglio 2021) Pierluigi Pardo e Massimo Callegari, ormai noti telecronisti di calcio italiano e internazionale, lasceranno DAZN. La piattaforma streaming che dall'anno prossimo trasmetterà tutte le partite di Serie A, Serie B, l'Europa League, la Conference League, la Ligue 1 e la Moto GP tra le altre. Notizia che ha fatto scalpore, pensando anche al fatto che l'anno prossimo DAZN, offrirà ai propri clienti una vasta scelta di sport e partite da vedere. Al momento, non abbiamo ancora dichiarazioni ...

enrick81 : @_Alessio_88 Vabbè però Piersilvio ha rinnovato a Bonolis, De Filippi, Scotti, Savino, chiambretti e per il calcio… - cristia_urbano : Pierluigi Pardo e Massimo Callegari in esclusiva a @QuiMediaset_it e @MediasetPlay. - Chris_ItaArg : Stavolta è Dazn a subire un brutto colpo perdendo Pardo e Callegari che saranno in esclusiva a Mediaset. Adesso Daz… - enrick81 : @famigliasimpson @BALDINIPAOLA @AgoCannella @Tvottiano @napoliforever89 @argento_tw @MiChiamoFranco @Federic01996… - NonnaY0landa : RT @MikyS03: Rinnovati i contratti a bonolis, de Filippi, chiambretti, Scotti, pardo e Callegari. Per le partite di #ChampionsLeague, tele… -