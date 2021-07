Pallanuoto, World League 2021: Italia-Grecia 8-10. Il Settebello chiude quarto (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Settebello chiude con una sconfitta: oggi, giovedì 1° luglio, è terminata a Tbilisi (Georgia) la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final della World League 2021 di Pallanuoto maschile: l’Italia perde con la Grecia per 8-10 e termina al quarto posto. Una partita senza troppe motivazioni da ambo le parti, se non quella di una sorta di prova generale di quel che sarà tra meno di un mese ai Giochi di Tokyo, dove Italia e Grecia sono inserite nel medesimo girone della prima fase del torneo ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Ilcon una sconfitta: oggi, giovedì 1° luglio, è terminata a Tbilisi (Georgia) la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final delladimaschile: l’perde con laper 8-10 e termina alposto. Una partita senza troppe motivazioni da ambo le parti, se non quella di una sorta di prova generale di quel che sarà tra meno di un mese ai Giochi di Tokyo, dovesono inserite nel medesimo girone della prima fase del torneo ...

