Pallanuoto, World League 2021: a Tbilisi si sfidano Montenegro e USA per il titolo, Italia per il bronzo con la Grecia (Di giovedì 1 luglio 2021) Va a concludersi oggi l'appuntamento con la World League di Pallanuoto maschile in quel di Tbilisi. In terra georgiana vanno in scena le finali: purtroppo il Settebello, grande favorito per il trionfo nella manifestazione internazionale, dovrà accontentarsi della sfida per il bronzo nella quale affronterà la Grecia. Gli azzurri infatti ieri sono usciti clamorosamente sconfitti con gli Stati Uniti. Una performance tutt'altro che convincente quella dei campioni del mondo in carica che, sin da inizio match, hanno sofferto gli attacchi degli americani, non riuscendo a esprimere il proprio ...

