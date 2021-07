Palinsesti Mediaset, ecco come sarà strutturato il Grande Fratello Vip (Di giovedì 1 luglio 2021) Questo pomeriggio Piersilvio Berlusconi ha tenuto una conferenza stampa per annunciare i Palinsesti Mediaset 2021 – 2022 che hanno visto l’arrivo di una nuova domenica di Canale 5, il ridimensionamento della presenza di Barbara d’Urso in video e la riconferma dei volti noti, come Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Sul tavolo anche il ritorno del Grande Fratello Vip, quest’anno giunto alla sua sesta edizione, nonché la terza consecutiva condotta da Alfonso Signorini. come confermato da Piersilvio Berlusconi la serata principale del Grande ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 luglio 2021) Questo pomeriggio Piersilvio Berlusconi ha tenuto una conferenza stampa per annunciare i2021 – 2022 che hanno visto l’arrivo di una nuova domenica di Canale 5, il ridimensionamento della presenza di Barbara d’Urso in video e la riconferma dei volti noti,Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Sul tavolo anche il ritorno delVip, quest’anno giunto alla sua sesta edizione, nonché la terza consecutiva condotta da Alfonso Signorini.confermato da Piersilvio Berlusconi la serata principale del...

Advertising

zazoomblog : Palinsesti Mediaset ecco come sarà strutturato il Grande Fratello Vip - #Palinsesti #Mediaset #strutturato - LaliGero__ : Io che leggo i palinsesti Mediaset e penso 'finalmente posso eliminare l'app tanto non mi interessa nulla' e poi mi… - StraNotizie : Palinsesti Mediaset, ecco come sarà strutturato il Grande Fratello Vip - Luca_zone : Tra tormentoni che continuano ad uscire e i nuovi palinsesti Mediaset i miei occhi così ??__?? - trashtvstellare : #PalinsestiMediaset 2021/2022: ecco le novità della stagione televisiva di #Canale5 -