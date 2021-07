Palinsesti Mediaset, Barbara d’Urso sarà sostituita da Anna Tangelo la domenica sera (Di giovedì 1 luglio 2021) Le voci circa un ridimensionamento di Barbara d’Urso sul piccolo schermo si erano fatte sempre più insistenti nell’ultimo periodo. La presentazione dei Palinsesti Mediaset, avvenuta oggi 1° luglio, ha tuttavia messo a tacere ogni dubbio: la conduttrice partenopea non salirà al timone di domenica Live. Per la prossima stagione televisiva, infatti, l’azienda di Cologno Monzese ha scelto di non trasmettere il talk show pomeridiano, confermando inoltre la cancellazione di Live – Non è la d’Urso. Allo storico volto di Canale 5 rimarrà, dunque, solo la conduzione di Pomeriggio Cinque. In ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 luglio 2021) Le voci circa un ridimensionamento disul piccolo schermo si erano fatte sempre più insistenti nell’ultimo periodo. La presentazione dei, avvenuta oggi 1° luglio, ha tuttavia messo a tacere ogni dubbio: la conduttrice partenopea non salirà al timone diLive. Per la prossima stagione televisiva, infatti, l’azienda di Cologno Monzese ha scelto di non trasmettere il talk show pomeridiano, confermando inoltre la cancellazione di Live – Non è la. Allo storico volto di Canale 5 rimarrà, dunque, solo la conduzione di Pomeriggio Cinque. In ...

