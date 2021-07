Palermo, Mirri e l’azionariato popolare: “Attendiamo la proposta dei tifosi” (Di giovedì 1 luglio 2021) Ampliare la compartecipazione azionaria dei tifosi nel club rosanero tramite l'accoglimento di nuove iniziative popolari: Dario Mirri ha incontrato l'associazione Palermo F.B.C. 1900 Supporter Trust alla presenza del comitato Amici Rosanero Leggi su mediagol (Di giovedì 1 luglio 2021) Ampliare la compartecipazione azionaria deinel club rosanero tramite l'accoglimento di nuove iniziative popolari: Darioha incontrato l'associazioneF.B.C. 1900 Supporter Trust alla presenza del comitato Amici Rosanero

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Mirri Calciomercato Serie C, Palermo: ecco Giron Ecco la nota del club: "Il Palermo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del ... A Maxime, il benvenuto da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

