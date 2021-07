Advertising

Mediagol : Palermo, da Cianci a Pandolfi: tre nomi per sostituire Lucca. E quel sogno… - tifosipalermoit : Cianci, Pandolfi e Candellone nel mirino rosanero. Movimenti anche a centrocampo, il sogno è Chiricò che ha sfiora… - tifosipalermoit : i sondaggi ed i movimenti di mercato del club rosanero. Piace il giovane atalantino Ghisleni Kanoute continua a ess… - ILOVEPACALCIO : #Palermo, continua la caccia al bomber ?? Le ultime - PalermoCalcMerc : #Mercato ? L'ATTACCANTE CIANCI AL PALERMO? ECCO PERCHÉ L'OPERAZIONE È FATTIBILE ?? Articolo -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Cianci

...e Leonardo Candellone, a Luca Pandolfi della Turris. I tre profili corrispondono all'attaccante richiesto da Giacomo Filippi: un centravanti esperto e che conosca la categoria. Il, ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ila caccia dell'attaccante . Il club rosanero è rimasto orfano di gol con la più che probabile ...essere rappresentato da PietroL'edizione odierna de La Repubblica fa il punto in casa Palermo con la sicura cessione di Lucca e i possibili sostituti. "È sempre Lorenzo Lucca il centro di gravità ...Palermo - Lucca verso l’addio: tre nomi per il suo sostituto. L’attaccante ha diverse richieste e dovrebbe partire: Ciaci, Pandolfi ...