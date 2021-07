Palamara: "Gratteri-Di Matteo affossati da correnti Napolitano interferì su Palermo". E tira in ballo il Pd (Di giovedì 1 luglio 2021) Il caso Palamara che ha travolto il mondo della magistratura non smette di regalare colpi di scena. L'ex toga, interrogato dalla Procura Antimafia, parla a ruota libera di tutti gli intrecci tra toghe e il "Sistema", facendo nomi e cognomi Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 luglio 2021) Il casoche ha travolto il mondo della magistratura non smette di regalare colpi di scena. L'ex toga, interrogato dalla Procura Antimafia, parla a ruota libera di tutti gli intrecci tra toghe e il "Sistema", facendo nomi e cognomi Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Palamara: “Di Matteo al Dap? Il sistema era preoccupato, come con Gratteri nel 2014: i due non ne fanno parte. Cena… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Caso Palamara, 'Gratteri ministro? Fu affossato. Era temuto dalle correnti' - GiancarloGarci6 : RT @ElioLannutti: Palamara: “Di Matteo al Dap? Il sistema era preoccupato, come con Gratteri nel 2014: i due non ne fanno parte. Cena a cas… - ANNAQuercia : magistratura marcia e chi è il capo?il presidente ,ma poi come fai ad avere fiducia? - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Caso Palamara, 'Gratteri ministro? Fu affossato. Era temuto dalle correnti' -