Paderno, ponte aperto sulla Milano-Meda. Il sindaco: pannelli luminosi per evitare code in paese (Di giovedì 1 luglio 2021) Apre il ponte sulla Milano-Meda a Paderno Dugnano. Nel frattempo il sindaco Ezio Casati informa sullo stato dell'altro sovrappasso chiuso un mese fa che sta mandando in tilt la circolazione locale del centro. Nel suo videomessaggio il primo cittadino anticipa una possibile soluzione come il posizionamento di pannelli luminosi per informare sullo stato della viabilità.

