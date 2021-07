Ostacolo sulla pista Reinildo: il Lille gli ha offerto un rinnovo fino al 2025, il terzino ci pensa (Di giovedì 1 luglio 2021) Tra i primissimi obiettivi per un mercato in entrata, è risaputa la necessità del Napoli di completare la fascia sinistra con uno - se non due - terzini, ovviamente dipenderà dalle uscite. Da tempo, il club azzurro sta monitorando Reinildo Mandava, terzino sinsitro 27enne da poco vincitore della Ligue 1 col suo Lille. L'obiettivo di mercato non solo del Napoli ma anche dell'Atalanta, però, potrebbe restare nel club francese. Infatti, secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, il Lille avrebbe offerto al ragazzo mozambicano un rinnovo di contratto che lo legherebbe al ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Tra i primissimi obiettivi per un mercato in entrata, è risaputa la necessità del Napoli di completare la fascia sinistra con uno - se non due - terzini, ovviamente dipenderà dalle uscite. Da tempo, il club azzurro sta monitorandoMandava,sinsitro 27enne da poco vincitore della Ligue 1 col suo. L'obiettivo di mercato non solo del Napoli ma anche dell'Atalanta, però, potrebbe restare nel club francese. Infatti, secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, ilavrebbeal ragazzo mozambicano undi contratto che lo legherebbe al ...

